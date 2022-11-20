Иньеста о победном голе в финале ЧМ-2010: «Нет слов, чтобы описать эмоции. На секунду все будто замерло»

поделился воспоминаниями о финале .

В решающем матче турнира хавбек Испании забил Нидерландам победный гол на 116-й минуте (1:0).

– Прошло уже 12 лет с тех пор, как вы стали национальным героем. Что, кроме гола [в финале], запомнилось вам в Южной Африке больше всего?

– Уф! Это сложно, потому что этот гол затмил все остальное, но одним из самых ярких моментов стало празднование после нашего возвращение в Испанию. Эти воспоминания я тоже храню.

– Вы говорили об этом уже несколько раз, но правда ли вы в тот момент слышали тишину на огромном стадионе, полном болельщиков?

– Да, потому что это был волшебный момент. Прошло меньше одной секунды, но от удара до момента, когда мяч вошел в ворота, я действительно ничего не слышал – все как будто застыло.

– Опишите одним словом, что вы испытали в тот момент?

– Нет такого слова, чтобы это описать.

– Может быть, счастье?

– Это нечто гораздо большее. Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытал в тот момент.

– Оглядываясь назад, что было сложнее – сэйв Касильяса или ваш удар?

– Сэйв Икера – настоящее чудо. Ни то, ни другое нельзя назвать простым, но удар – это дело техники, а здесь – интуиция, что-то волшебное. Касильяс снова спас команду, как и много раз до этого, – сказал чемпион мира в составе сборной .