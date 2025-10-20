0

Истомин и Борисенко покинули 2Drots

2Drots объявили об уходе двух полузащитников.

Клуб покинули 20-летний Максим Истомин и 21-летний Иван Борисенко.

Истомин пришел в команду летом из Rocket Team. Сыграл 2 матча в Кубке России, но ни разу не вышел в Кубке Лиги. Таким образом, в турнирах Медиалиги хавбек не сыграл ни одного матча, хотя за год был в зявках двух клубов.

Борисенко подписали тоже летом. Он перешел из «Альфа-Банки». В Кубке Лиги он вышел лишь в 1 матче и провел на поле только 12 минут.

В Кубке Лиги-2025 2Drots играли в Элитном дивизионе, вышли из группы с 1-го места, но в плей-офф не прошли ни одного раунда. Сначала команда вылетела в Дивизион претендентов, проиграв «СиндЕкату». А уже в нижней сетке вылетела из турнира, проиграв Lit Energy.

Опубликовал: Илья Ковалёв
logo2Drots
logoWinline Медиалига
трансферы
Максим Истомин
Иван Борисенко
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
