0

«100% – Клен. Рябе отдал ему победу в номинации Перформанс». Шера о лучшем игроке года

Шера назвал Данила Кленкина лучшим игроком года в медиафутболе.

«Игрок 2025-го в МФЛ? 100% – Клен. Второй – Скорый. Ряба выдал феноменальный отрезок, которого Медиалига не видела. Я бы отдал ему победу в номинации Перформанс года.

Лучший игрок – это про стабильность. Клен весной занял второе место по гол+пас, сейчас – лучший ассистент.

Лучший футболист не может играть вторую половину сезона на 0+0 и после пяти матчей вылетать. Ряба – лучший игрок весны, но не года, по моему мнению», – сказал форвард «Десятки».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
logoWinline Медиалига
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoДанил Кленкин
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«Шера» Андрей Шерешков
logoФК 10
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Истомин и Борисенко покинули 2Drots
13 минут назад
«Я бы, конечно, дал красную». Лактионов об эпизоде с Назаром
сегодня, 10:38Видео
«Нам #####, где играть». Хавбек ФК «10» Назар об отмене Китая
сегодня, 09:04
Flava Тимати проиграла UNDERGROUND BIZNE$, команда Гуфа обыграла Rocket Team в Media Basket
2вчера, 20:08
«Хихантес» без Прокопа стартовал в Кингс Лиге с победы
вчера, 18:55
Арс: «Для меня Россия – приоритетнее. Не знаю, зачем Китай»
1вчера, 18:25
Арс: «Райзен спокойно может ехать в Лондон»
вчера, 16:15
«Десятка» играет честно, футбольного бога не обманешь! «СиндЕкату» надо было на блюдечке мяч вернуть?» Лактионов об эпизоде с фэйр-плей
вчера, 13:45
«Даем Станосу возможность ########### дальше. Чтобы он спокойно шел на «Стол», а не оправдывался». Арс о победах Lit Energy
вчера, 12:23
«Я отдал мяч! Какая разница где! На войне все средства хороши». Воробьев ответил Газдану по поводу «свинства»
вчера, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге
3вчера, 17:08Видео
Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»
117 октября, 17:00
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11