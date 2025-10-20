«100% – Клен. Рябе отдал ему победу в номинации Перформанс». Шера о лучшем игроке года

Шера назвал Данила Кленкина лучшим игроком года в медиафутболе.

«Игрок 2025-го в МФЛ? 100% – Клен. Второй – Скорый. Ряба выдал феноменальный отрезок, которого Медиалига не видела. Я бы отдал ему победу в номинации Перформанс года.

Лучший игрок – это про стабильность. Клен весной занял второе место по гол+пас, сейчас – лучший ассистент.

Лучший футболист не может играть вторую половину сезона на 0+0 и после пяти матчей вылетать. Ряба – лучший игрок весны, но не года, по моему мнению», – сказал форвард «Десятки ».