Касильяс о финале ЧМ-2010: «Уверен, Роббен забил бы 9 раз в 10 случаях. Но в тот день мяч отлетел от моей ноги»

вспомнил свой сэйв в финале чемпионата мира 2010 года.

«Это была просто удача. Уверен, если бы мы с Роббеном повторили этот эпизод десять раз, вполне возможно, в девяти случаях он бы забил.

В тот день из-за ситуации, обстоятельств, или потому что кто-то хотел, чтобы все случилось именно так, мяч отлетел от моей ноги», – сказал бывший вратарь и сборной в интервью Marca.

Иньеста о победном голе в финале ЧМ-2010: «Нет слов, чтобы описать эмоции. На секунду все будто замерло»