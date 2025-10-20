«Я бы, конечно, дал красную». Лактионов об эпизоде с Назаром

Денис Лактионов признал, что Назар заслуживал красную карточку за удар локтем.

В матче WINLINE Кубка Лиги ФК «10» – «СиндЕкат » (2:2) хавбек «Десятки» Назар в игровом эпизоде ударил локтем защитника екатеринбуржцев Александра Сакович. Судья показал желтую, а после просмотра ВАРа оставил решение в силе.

«Если брать конкретный эпизод, я бы, конечно, дал красную.

Будем разбираться, будем контролировать такие эмоции», – сказал главный тренер «Десятки ».