«Я бы, конечно, дал красную». Лактионов об эпизоде с Назаром
Денис Лактионов признал, что Назар заслуживал красную карточку за удар локтем.
В матче WINLINE Кубка Лиги ФК «10» – «СиндЕкат» (2:2) хавбек «Десятки» Назар в игровом эпизоде ударил локтем защитника екатеринбуржцев Александра Сакович. Судья показал желтую, а после просмотра ВАРа оставил решение в силе.
«Если брать конкретный эпизод, я бы, конечно, дал красную.
Будем разбираться, будем контролировать такие эмоции», – сказал главный тренер «Десятки».
