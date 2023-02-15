«Есть такое выражение: «петуха красить», кажется, Абаскаль немножко этим делом занимается». Стиль об отказе «Спартака» участвовать в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Жоаозиньо Сочи Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Алекс Стиль Сборная Медиалиги Медиафутбол

Игрок сборной Медиалиги Алекс Стиль высказался об отказе «Спартака» участвовать в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ.

Главный тренер команды Гильермо Абаскаль выступил против присутствия игроков «Спартака».

– Про челлендж. Все подавалось очень круто, но вышло блекло, потому что «Спартак» бойкотировал, вам как-то объяснили, почему они не играли?

– Сказали, что тренер «Спартака» отказался от челленджа. Не хотел перегружать своих игроков.

– Как челлленджы могут перегрузить?

– Я не знаю, есть такое выражение: «петуха красить», кажется, Абаскаль немножко этим делом занимается. Этот челлендж принес только положительные эмоции, потому что все пацаны, кто участвовал, кайфанули.

Даже тот Жоаозиньо, который выиграл, он изначально был, я к нему с GoPro подлетел, он не понимал, что происходит, но уже в процессе он получил эти эмоции, ему понравилось.

Я не понимаю бойкот «Спартака» конкретно, а так, в целом, я ожидал, что будет круче, во-первых, не было наших челленджей, именно похожих на нас, но было очень красиво, прикольные декорации, как можно опустить тот факт, что эти ребята мастера, и в таких челлнджах они будут сильнее, потому что попадать четко в одну точку, Жоаозиньо – мастер.

– В основном были молодые ребята, клубы как-то безответственно отнеслись, тебе не кажется?

– Да, у них свои задачи. По ним видно, что они не любят эту медийную штуку. Не знаю, почему так, то Аршавин вкидывает про медийный футбол – это не футбол, но как это не футбол?

Я не могу с этим не согласиться, потому что все мы люди со школой, которые прошли школы «Зенита», «Локомотива» – мы тоже хотим играть на больших стадионах, тем более когда у нас есть аудитория, и люди на смотрят, – сказал хавбек 2Drots.

«Сочи» получил 3 млн рублей за победу в челлендже на Зимнем Кубке РПЛ. Сборная Медиалиги заняла последнее место

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17 комментариев

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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Magico!
Не знаю кто такой этот алекс стиль, но видимо он эксперт в петухах
ну да, конкретный кукаряк:)))
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Валерий Глубокий
У этого Саши походу критические дни )))
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ЕгориЙ
The бил. Команды РПЛ к продолжению сезона готовятся, а вы им фапанье какое-то предлагаете.
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Mohnatiy
Маша Стиль красит петухов - так и запишем.
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.ru
не красит а гримирует... под поросёнка
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Magico!
Не знаю кто такой этот алекс стиль, но видимо он эксперт в петухах
+5
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здоровяк
Надоели уже эти медиапетухи
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ЗЕНИТ65
Не "петуха красить" , а "петух крашеный". Попугай. Классика. Хазанов.
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Иван Пупкин
Саша Стиль петух и это его не красит
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ТТД Бубнова
Петуха красить = Алекс Стиль. Я так понимаю.
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Олег Скрылев
Помалкивали бы
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Владимир Молявин
Очередная дурь. По другому выразиться не могу.
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Gustav Forsberg
гугл в растерянности и не в курсе о таком выражении..
+8
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Vhlam
Кто эти люди?! И нужен перевод с новопитарского.
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Иван Левин
Можно смотреть на три вещи бесконечно: огонь, вода и как редакторы и журналисты спортса допускают ошибки в каждой новости
+10
-2
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deadjoker
Очередной диванный эксперт высказывает свое мнение :)
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Никому_никабельный
А что это выражение означает?
Стиль Саша
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0
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