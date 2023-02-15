«Есть такое выражение: «петуха красить», кажется, Абаскаль немножко этим делом занимается». Стиль об отказе «Спартака» участвовать в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ

Игрок сборной Медиалиги Алекс Стиль высказался об отказе «Спартака» участвовать в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ.

Главный тренер команды Гильермо Абаскаль выступил против присутствия игроков «Спартака».

– Про челлендж. Все подавалось очень круто, но вышло блекло, потому что «Спартак» бойкотировал, вам как-то объяснили, почему они не играли?

– Сказали, что тренер «Спартака» отказался от челленджа. Не хотел перегружать своих игроков.

– Как челлленджы могут перегрузить?

– Я не знаю, есть такое выражение: «петуха красить», кажется, Абаскаль немножко этим делом занимается. Этот челлендж принес только положительные эмоции, потому что все пацаны, кто участвовал, кайфанули.

Даже тот Жоаозиньо, который выиграл, он изначально был, я к нему с GoPro подлетел, он не понимал, что происходит, но уже в процессе он получил эти эмоции, ему понравилось.

Я не понимаю бойкот «Спартака» конкретно, а так, в целом, я ожидал, что будет круче, во-первых, не было наших челленджей, именно похожих на нас, но было очень красиво, прикольные декорации, как можно опустить тот факт, что эти ребята мастера, и в таких челлнджах они будут сильнее, потому что попадать четко в одну точку, Жоаозиньо – мастер.

– В основном были молодые ребята, клубы как-то безответственно отнеслись, тебе не кажется?

– Да, у них свои задачи. По ним видно, что они не любят эту медийную штуку. Не знаю, почему так, то Аршавин вкидывает про медийный футбол – это не футбол, но как это не футбол?

Я не могу с этим не согласиться, потому что все мы люди со школой, которые прошли школы «Зенита», «Локомотива» – мы тоже хотим играть на больших стадионах, тем более когда у нас есть аудитория, и люди на смотрят, – сказал хавбек 2Drots.

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