Промес, Пиняев, Сутормин и другие сыграют в Матче звезд Кубка России. Сотникова, Ковальчук, Аршавин – в жюри челленджей
Известно, кто сыграет в Матче звезд Фонбет Кубка России.
По данным «РБ Спорт», уже известны имена 11 футболистов, которые примут участие в матче.
Это Квинси Промес («Спартак»), Даниил Худяков («Локомотив»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Павел Мелешин («Спартак»), Егор Сорокин («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Тимур Сулейманов («Пари НН»), Александр Коваленко («Сочи»), Владислав Карапузов («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Сутормин («Зенит»).
В жюри на соревнованиях будут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, экс-футболисты Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Валерий Газзаев и хоккеист Илья Ковальчук.
3 декабря состоится первый в истории матч звезд Кубка России. В показательной игре также примут участие Алексей Гасилин («Амкал») и другие яркие представители любительских команд и медиаклубов, принявших участие в турнире. Матч пройдет в формате «5 на 5» два тайма по 15 минут. Его в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»
Команды не только сыграют шоу-матч, но и выполнят несколько челленджей. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.
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