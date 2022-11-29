Промес, Пиняев, Сутормин и другие сыграют в Матче звезд Кубка России. Сотникова, Ковальчук, Аршавин – в жюри челленджей

Известно, кто сыграет в Матче звезд Фонбет Кубка России.

По данным «РБ Спорт», уже известны имена 11 футболистов, которые примут участие в матче.

Это Квинси Промес ( ), Даниил Худяков ( ), Иван Игнатьев («Локомотив»), Павел Мелешин («Спартак»), Егор Сорокин ( ), Сергей Пиняев ( ), Тимур Сулейманов ( ), Александр Коваленко ( ), Владислав Карапузов («Локомотив»), Лечи Садулаев ( ), Алексей Сутормин ( ).

В жюри на соревнованиях будут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, экс-футболисты , Владимир Быстров, Валерий Газзаев и хоккеист .

3 декабря состоится первый в истории матч звезд Кубка России. В показательной игре также примут участие Алексей Гасилин («Амкал») и другие яркие представители любительских команд и медиаклубов, принявших участие в турнире. Матч пройдет в формате «5 на 5» два тайма по 15 минут. Его в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»

Команды не только сыграют шоу-матч, но и выполнят несколько челленджей. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.