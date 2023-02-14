«Драка – справедливое решение конфликта, если вы зашли в тупик. Но в их конфликте ничего такого не было». Гаджиев о драке Некита и Райзена

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал драку президентов 2Drots и «БроукБойз» Некита и Райзена.

«Они правы, говоря о том, что такие вещи надо разговором заканчивать. Но я, во-первых, человек из другого поколения, а, во-вторых, человек из другой индустрии, где просто постоянно дерутся с утра до вечера. И в этом поколении дрались с утра до вечера, потому что это была самая органичная форма решения конфликта.

Кстати, эта форма решения конфликта достаточно справедливая – если два человека зашли в тупик в решении вопроса, он выходят дерутся, и конфликт исчерпан. Другое дело, что в их конфликте ничего такого не было, чтобы потом выходить драться.

Обычное явление. Если посмотреть матч Медиалиги, то люди там часто друг другу что-то накидывают. Да, здесь немного дальше зашли, разбитые камеры и т.д. То, что они подрались – да, это нонсенс. Но проблему я бы из этого не делал. Ну, подрались и подрались», – сказал Гаджиев.

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры