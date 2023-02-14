«Драка – справедливое решение конфликта, если вы зашли в тупик. Но в их конфликте ничего такого не было». Гаджиев о драке Некита и Райзена

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев 2Drots БроукБойз Fight Nights Никита «Персона года» Панасюк «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал драку президентов 2Drots и «БроукБойз» Некита и Райзена.

«Они правы, говоря о том, что такие вещи надо разговором заканчивать. Но я, во-первых, человек из другого поколения, а, во-вторых, человек из другой индустрии, где просто постоянно дерутся с утра до вечера. И в этом поколении дрались с утра до вечера, потому что это была самая органичная форма решения конфликта.

Кстати, эта форма решения конфликта достаточно справедливая – если два человека зашли в тупик в решении вопроса, он выходят дерутся, и конфликт исчерпан. Другое дело, что в их конфликте ничего такого не было, чтобы потом выходить драться. 

Обычное явление. Если посмотреть матч Медиалиги, то люди там часто друг другу что-то накидывают. Да, здесь немного дальше зашли, разбитые камеры и т.д. То, что они подрались – да, это нонсенс. Но проблему я бы из этого не делал. Ну, подрались и подрались», – сказал Гаджиев.

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

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5 комментариев

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banchik1
" дрались с утра до вечера, потому что это была самая органичная форма решения конфликта" - да что ты, бл, несешь?!
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yavich
Ответ jwbmwbqvih
Я говорю что 2+2=4,а Ваня говорит 5. Я начинаю с ним спорить. Но Ваня сильней меня и доказал это делом. Он не прав,да еще и побил меня. Где справедливость?
Но Ваня и все окружающие зато уверены, что он доказал свою правоту, и все запомнили, что 2+2=5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jwbmwbqvih
Ответ Сергей Орлов
Вы слишком много хотите от чудо-промоутера)
Наверно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ jwbmwbqvih
Я говорю что 2+2=4,а Ваня говорит 5. Я начинаю с ним спорить. Но Ваня сильней меня и доказал это делом. Он не прав,да еще и побил меня. Где справедливость?
Вы слишком много хотите от чудо-промоутера)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jwbmwbqvih
Я говорю что 2+2=4,а Ваня говорит 5. Я начинаю с ним спорить. Но Ваня сильней меня и доказал это делом. Он не прав,да еще и побил меня. Где справедливость?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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