Гаджиев готов заплатить по 5 млн рублей Некиту и Райзену за бой

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Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что он готов заплатить по 5 миллионов рублей президентам 2Drots и «БроукБойз» Некиту и Райзену за бой в рамках его промоушена.

«За их драку в рамках турнира я готов заплатить по 5 миллионов каждому. Я сейчас серьезно говорю, я не пытаюсь их поймать. Тем более, что это уже не социалка – это бой, это спорт.

И не парьтесь, здесь нет ничего такого. Это не опровергает вашу социальную позицию», – сказал Гаджиев.

«Пять миллионов – это, конечно, классно. Но я так скажу – Криштиану Роналду хорошо забивал под номером 7», – ответил Райзен.

«В целом, есть вопросы, которые надо обсудить, но мы поняли позицию Камила», – добавил Некит.

«Драка – справедливое решение конфликта, если вы зашли в тупик. Но в их конфликте ничего такого не было». Гаджиев о драке Некита и Райзена

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