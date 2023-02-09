«###### стыд. Устраивать драчки и гордиться этим, выкладывая снимки переломов». Сибскана о Неките и Райзене

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о конфликте президентов 2Drots и «БроукБойз» после полуфинального матча 1XBET Media Football League.

Некит 2Drots и Райзен устроили драку в отеле после того, как Некит сломал камеру оператору «Броуков».

«Опять матч 2Drots – опять драка. Это типа совпадение?

Какой же ###### стыд от президентов двух команд. В 23-м веке устраивать драчки, да еще и гордиться этим, выкладывая всякие фотки и снимки переломов. Но если уж хвастаетесь, то видео надо показывать, чтобы мы могли осудить нормально», – написал Сибскана.

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

Райзен показал снимок кисти после драки с Некитом: «Сломал»