«###### стыд. Устраивать драчки и гордиться этим, выкладывая снимки переломов». Сибскана о Неките и Райзене

Теги происшествия Амкал 2Drots Андрей Сибскана БроукБойз Никита «Персона года» Панасюк «Райзен» Артем Кузьмин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о конфликте президентов 2Drots и «БроукБойз» после полуфинального матча 1XBET Media Football League.

Некит 2Drots и Райзен устроили драку в отеле после того, как Некит сломал камеру оператору «Броуков».

«Опять матч 2Drots – опять драка. Это типа совпадение?

Какой же ###### стыд от президентов двух команд. В 23-м веке устраивать драчки, да еще и гордиться этим, выкладывая всякие фотки и снимки переломов. Но если уж хвастаетесь, то видео надо показывать, чтобы мы могли осудить нормально», – написал Сибскана.

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

Райзен показал снимок кисти после драки с Некитом: «Сломал»

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