«Давайте не будем менять нашу любимую игру на UFC». Белка о драке Некита и Райзена

Голкипер 2Drots Белка высказался о драке Некита и Райзена.

«Не знаю, чуваки, по мне, это уже слишком. Я против рукоприкладства в любом проявлении. Очень много негатива на турнире в Казахстане в последнее время. Все кипят, все устали, и из-за этого очень быстро каждый заводится.

Надеюсь и искренне хочу, чтобы это был первый и последний такой прецедент в медиафутболе. Ведь если все так дальше пойдет, то после каждой фразы будет удар, а после него драка, и от футбола ничего не останется.

Давайте быть добрее друг к другу и не будем менять нашу любимую игру на UFC», – написал Белка.