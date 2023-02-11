Каряка о драке президентов клубов Медиалиги: «Что, пацаны подраться не могут? Вышли, помахались, помирились»

Андрей Каряка отреагировал на драку президентов клубов .

На этой неделе после матча 1/2 финала турнира 1XBET MFL в Казахстане подрались руководитель « » Райзен и босс 2Drots Некит.

«Они дрались один на один, махача не было. Да, на турнире был махач команда на команду, но они договорились один на один, подрались.

Что, пацаны подраться не могут? Вышли, помахались, помирились. Бывает.

Конечно, не хотелось бы подобное видеть, но если решили, что теперь, отказывать себе в удовольствии?» – сказал главный тренер « ».

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры