Каряка о драке президентов клубов Медиалиги: «Что, пацаны подраться не могут? Вышли, помахались, помирились»

Теги Андрей Каряка 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Никита «Персона года» Панасюк «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Андрей Каряка отреагировал на драку президентов клубов Winline Медиалиги.

На этой неделе после матча 1/2 финала турнира 1XBET MFL в Казахстане подрались руководитель «БроукБойз» Райзен и босс 2Drots Некит.

«Они дрались один на один, махача не было. Да, на турнире был махач команда на команду, но они договорились один на один, подрались.

Что, пацаны подраться не могут? Вышли, помахались, помирились. Бывает.

Конечно, не хотелось бы подобное видеть, но если решили, что теперь, отказывать себе в удовольствии?» – сказал главный тренер «Родины Медиа».

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Какие то президенты с кличками,позорище...двор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
кто сейчас президенты Зенита и Спартака❓они поддержат Каряку🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий