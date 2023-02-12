«Многое из Медиалиги я бы внедрял в профессиональный футбол. 2Drots боролись бы за чемпионство в Беларуси». Вячеслав Глеб об МФЛ

Вячеслав Глеб сравнил уровень медийного и профессионального футбола.

«В Winline Медиалиге достаточно высокая конкуренция. Я говорил об этом ребятам, которые играют в высшей лиге Беларуси.

2Drots, например, команда очень высокого уровня. В чемпионате Беларуси они бы боролись за чемпионство.

Вообще, многое из того, что использует Медиалига, я бы внедрял в профессиональный футбол. Мне многое нравится, для популяризации это было бы здорово.

2Drots, возможно, идти в РПЛ пока еще рано, но команда определенно обученная.

Брат мой [Александр Глеб] посмотрел игры Медиалиги и сказал мне: «Какие медийные команды? Все обученные ребята, все с пониманием футбола».

Уровень достаточно серьезный», – сказал бывший хавбек сборной Беларуси, который сейчас выступает за медийный клуб .