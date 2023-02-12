«Многое из Медиалиги я бы внедрял в профессиональный футбол. 2Drots боролись бы за чемпионство в Беларуси». Вячеслав Глеб об МФЛ

Теги Александр Глеб премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Вячеслав Глеб 2Drots Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Вячеслав Глеб сравнил уровень медийного и профессионального футбола.

«В Winline Медиалиге достаточно высокая конкуренция. Я говорил об этом ребятам, которые играют в высшей лиге Беларуси. 

2Drots, например, команда очень высокого уровня. В чемпионате Беларуси они бы боролись за чемпионство.

Вообще, многое из того, что использует Медиалига, я бы внедрял в профессиональный футбол. Мне многое нравится, для популяризации это было бы здорово.

2Drots, возможно, идти в РПЛ пока еще рано, но команда определенно обученная. 

Брат мой [Александр Глеб] посмотрел игры Медиалиги и сказал мне: «Какие медийные команды? Все обученные ребята, все с пониманием футбола».

Уровень достаточно серьезный», – сказал бывший хавбек сборной Беларуси, который сейчас выступает за медийный клуб GOATS.

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4 комментария

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Dmitry Stepanov
так Вячеслав или Глеб?
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ChefJhonnyMorgan
Вызовите врачей уже что ли
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avcgloronalduMU
этот цирк, что игроки, что тренеры там полное дно
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Schiaff1no
Пожалуй сложно оскорбить белорусский футбол сильнее
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