Андрей Сибскана: «Рассуждать про РПЛ и медийные команды – смешно. Не так много игроков высокого уровня играют в Медиалиге»

Теги премьер-лига Россия Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал высказывания Некита о приобретении 2Drots профессионального статуса.

Босс 2D утверждал, что клуб «должен поэтапно прийти в РПЛ, нас сейчас засунь в низшую лигу – легко будем топ-1». 

«Рассуждать про РПЛ и медийные команды – смешно. Очевидно, что не так много игроков высокого уровня играют в нашей лиге, если говорить честно.

То, что МФЛ развивается в сторону профессионализма – наверное, это так, вытекает логически. Противиться этому смысла нет, а порофлить над этим – почему бы и нет?», – сказал Сибыч.

Некит в роли Федуна, ничья с «Локо» и десятое место – так 2Drots выглядели бы в РПЛ

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2 комментария

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Адепт Суперлиги
Учитывая тенденции современных спортивных престарелых элит к уничтожению российского футбола на корню, вполне вероятно, что через 5-10 лет подобные медийные лиги смогут не просто тягаться с профессиональными, а сами станут таковыми и вытеснят их из информационного поля.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
А как Амкал расшифровывается?🤔
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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