Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал высказывания Некита о приобретении 2Drots профессионального статуса.

Босс 2D утверждал, что клуб «должен поэтапно прийти в РПЛ, нас сейчас засунь в низшую лигу – легко будем топ-1».

«Рассуждать про РПЛ и медийные команды – смешно. Очевидно, что не так много игроков высокого уровня играют в нашей лиге, если говорить честно.

То, что МФЛ развивается в сторону профессионализма – наверное, это так, вытекает логически. Противиться этому смысла нет, а порофлить над этим – почему бы и нет?», – сказал Сибыч.

Некит в роли Федуна, ничья с «Локо» и десятое место – так 2Drots выглядели бы в РПЛ