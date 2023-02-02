Николай Осипов: «У нас будет матч с командой РПЛ. Уже планируем первую тренировку сборной МФЛ. Главный тренер – Дмитрий Кузнецов»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры о проведении матча сборной МФЛ с командой РПЛ.

– Когда я общался с Женей (президент 2Drots – прим. Sports.ru), он говорил, что матч сборной МФЛ переносится на весну. Все будет?

– Да, у нас будет матч с командой РПЛ. Мы сейчас уже в процессе проработки, потому что пауза на сборные в конце марта как раз позволит командам РПЛ сохранить некий игровой тонус и сыграть со сборной лиги.

Я скажу больше, большинство ребят возвращается из Казахстана в начале февраля, поэтому 15 февраля планируем первую тренировку сборной лиги.

– Тренировать будет Кузнецов (главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru)? И есть ли еще какие-то подробности, кто будет в этой команде?

– Да, Дмитрий Викторович будет главным тренером. Команду набирает он. Но не будет такого, что вся команда из 2Drots.

– Это будет матч с конкретным клубом или со сборной РПЛ?

– Мы будем играть с московским клубом на его домашней арене, скорее всего.

– «Спартак»?

– Может быть. Это точно не «Динамо», потому что мы с ними не связывались, они уже играли медийный матч, мне кажется, им не очень интересно. Переплюнуть наличие Овечкина в составе тяжело. Нет привязки к спонсору, есть только конкретный интерес лиги и клуба.

– Тогда я надеюсь, что это будет «Локомотив».

– Может быть, кстати, – сказал Осипов.