GOATS выложили фото Александра Глеба с Градиленко: «Хотите увидеть в «козлах»?»

Дмитрий Градиленко встретился с Александром Глебом.

Бывший хавбек «Арсенала» и «Барселоны» на этой неделе приехал в Москву для участия в Кубке легенд.

Фото главного тренера и белорусского футболиста сначала выложил журналист Севастиан Терлецкий, а затем и телеграм-канал «Козлов».

«Хотите увидеть в «козлах»?» – подписали снимок в телеграме GOATS.

В составе «козлов» уже выступает брат Александра Вячеслав.

Фото: телеграм-канал GOATS