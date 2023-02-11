GOATS выложили фото Александра Глеба с Градиленко: «Хотите увидеть в «козлах»?»

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Дмитрий Градиленко встретился с Александром Глебом.

Бывший хавбек «Арсенала» и «Барселоны» на этой неделе приехал в Москву для участия в Кубке легенд.

Фото главного тренера GOATS и белорусского футболиста сначала выложил журналист Севастиан Терлецкий, а затем и телеграм-канал «Козлов».

«Хотите увидеть в «козлах»?» – подписали снимок в телеграме GOATS.

В составе «козлов» уже выступает брат Александра Вячеслав.

Фото: телеграм-канал GOATS

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