GOATS выложили фото Александра Глеба с Градиленко: «Хотите увидеть в «козлах»?»
Дмитрий Градиленко встретился с Александром Глебом.
Бывший хавбек «Арсенала» и «Барселоны» на этой неделе приехал в Москву для участия в Кубке легенд.
Фото главного тренера GOATS и белорусского футболиста сначала выложил журналист Севастиан Терлецкий, а затем и телеграм-канал «Козлов».
«Хотите увидеть в «козлах»?» – подписали снимок в телеграме GOATS.
В составе «козлов» уже выступает брат Александра Вячеслав.
Фото: телеграм-канал GOATS
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