Градиленко о работе в медиафутболе: «Прикольно. Мне много платят, я дорогой»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о своей тренерской работе в медиафутболе.

– Вы одно из главных открытий медиафутбола. Знали, что это такое, до того, как туда попали?

– Нет. Впервые столкнулся с ним, когда дочь пошла на игру «Динамо» с «Амкалом». Включил матч и посмотрел. Первое впечатление? Что любительская команда в первом тайме пропустила один гол и держалась до 75-й минуты. Потом у них закончились силы – и они пропустили еще.

Спустя какое-то время мне позвонил президент и организатор GOATS – Goody. Сын моего одноклассника. И сказал: «Хочешь попробовать?» Ответил: «Давай обсудим». Так и пошло.

– Сомнений не было?

– Никаких. Я вернулся в футбол.

– Как вам вообще эта тусовка? Со стороны кажется, что вы прям кайфуете от происходящего.

– Прикольно. А когда за это еще и платят, то вдвойне.

– Сколько платят?

– Много. Я дорогой. У меня даже на майке написано (я планировал выйти на поле – и вышел) не Градиленко, а «Дорогой». GOATS – очень богатая команда. Она может платить много.

– Соизмеримо с зарплатами тренеров Первой лиги? Это, наверное, тысяч 300-400 для верхушки таблицы.

– То, сколько мне платят, меня полностью устраивает.

– Почему вы так органично влились в медиафутбол?

– Были сомнения? Я человек из медиапространства. С 2003 года на телевидении, я умею разговаривать, общаться с людьми, умею тренировать людей, «козлов» (прозвище GOATS – прим. Sports.ru). Поэтому у меня сомнений не было.

– Почему медиафутбол стал так популярен в 2022-м?

– Потому что телевидение сейчас не особо интересно. Многие вообще не смотрят ТВ, а сидят только в YouTube. А в медиафутболе можно делать все, что угодно. Показывать эмоции.

– Ругаться матом, в том числе на судей.

– Это мне не очень нравится. Здесь все зависит от людей в черном. Если бы они жестко все это пресекали, такого бы не было. Не понимаю, почему арбитры терпят эту нецензурную брань в свой адрес.

Я своим ребятишкам в команде говорю: «Не надо вступать в это, я вас просто заменю на фиг». Такой эпизод уже был в одном матче. Парень вышел, но я убрал его через 40 секунд. Он начал выяснять отношения с противником.

Говорю им: «Мяч один, а вас 22. Неудивительно, что кто-то хочет его отобрать. И да, вместо мяча может случайно ударить по ноге. Просто потому что он даже не футболист. Если бы был футболистом, играл бы профессионально. Значит, не нужно на это обращать внимание», – сказал Градиленко.