«Если бы я стал президентом «Броуков», то я превратил бы их во второй 2Drots». Биг Смоук о «БроукБойз»
Форвард 2Drots Биг Смоук рассказал о том, чтобы он сделал с «БроукБойз», если бы он вложил 500 тысяч рублей в их партнерскую программу и стал их президентом.
– Биги, тебе дают полмиллиона рублей. Покупаешь опцию, чтобы стать президентом у «Броуков»?
– Смотря, что входит в эту опцию.
– Ну, влияешь на процесс, принимаешь решения.
– Сделал бы второй 2Drots.
– Что бы ты изменил, кого привел бы?
– Не знаю, Дима (Егоров, президент «БроукБойз» – прим. Sports.ru) говорил, что у 2Drots нет футболистов. Давайте по факту: у кого два кубка МФЛ?
– У вас.
– Если бы я стал президентом «Броуков», я бы полностью изменил команду и сделал бы второй 2Drots, – сказал Биг Смоук.
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