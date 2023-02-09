«Если бы я стал президентом «Броуков», то я превратил бы их во второй 2Drots». Биг Смоук о «БроукБойз»

Форвард 2Drots Биг Смоук рассказал о том, чтобы он сделал с «БроукБойз», если бы он вложил 500 тысяч рублей в их партнерскую программу и стал их президентом.

– Биги, тебе дают полмиллиона рублей. Покупаешь опцию, чтобы стать президентом у «Броуков»?

– Смотря, что входит в эту опцию.

– Ну, влияешь на процесс, принимаешь решения.

– Сделал бы второй 2Drots.

– Что бы ты изменил, кого привел бы?

– Не знаю, Дима (Егоров, президент «БроукБойз» – прим. Sports.ru) говорил, что у 2Drots нет футболистов. Давайте по факту: у кого два кубка МФЛ?

– У вас.

– Если бы я стал президентом «Броуков», я бы полностью изменил команду и сделал бы второй 2Drots, – сказал Биг Смоук.