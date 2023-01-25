«Броуки» запустили приложение для управления клубом.

«Броуки», важная информация!

У вас появилась первая возможность начать взаимодействовать с приложением!

Если вы хотите стать первым владельцем «Броуков», то обязательно переходите по ссылке, оставляйте почту и ждите письмо!

Для того, чтобы оставить заявку, выберите один из тарифов. Это не покупка», – сообщил телеграм-канал клуба.

В приложении можно выбрать один из трех тарифов.

Первый – статус игрок, стоимостью 998 рублей. В него входит возможность забронировать место на трибуне, доступ к медиаконтенту, участие в общих голосованиях и другие.

Второй – статус тренер, стоимостью 4998 рублей. Все опции статуса игрок, а также определение стартового состава, доступ в закрытый чат и другие.

И третий – статус директор, стоимостью 19998. В него вошли: все опции статусов игрок и тренер, а также место на VIP-трибуне, фото или автограф любого игрока команды, уникальный сувенир или браслет, участие в приватных розыгрышах.

Премиум статус – совладелец, стоимостью 500 тысяч рублей.

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