Текила о драке Райзена и Некита: «Если этот пример покажется хорошим для других команд, то медиафутболу осталось немного»

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T-Killah высказался о драке Райзена и Некита 2Drots.

«Алло! Вы во что медиафутбол превратили-то #####? Совсем, что ли, ##########? Я не понимаю. Ку-ку на ###!

Пацаны, ну нельзя так выяснять отношения. Если накипело, выдохните. Что у вас, рядом никого не было, кто мог бы остановить вас? Вроде знаете друг друга, неужели настолько, что надо было ##### бить?

У Райзена там вообще заплывет все, слива будет. Ужас! Ужас! Ужас! Стоило уехать, и вот во что вы превратили медиафутбол. Это очень плохо.

Если этот пример покажется хорошим для других команд, то медиафутболу осталось немного. Не подавайте такой пример. ########!» – сказал руководитель и игрок «Родины Медиа».

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3 комментария

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Alex1104
"...как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
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Геннадий Тимченко
каждый из них в меру своих скромных сил пытается привлечь внимание к этому странному действу🤷
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+1
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Barsa! bolshe chem klub
я все ребусы насшифровал кроме последнего...

не подавайте такой пример.(с) ########!

вот тут хотя бы намёком можно подсказать?

просто не смогу уснуть от любопытства 🤭😂
+2
0
+2
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