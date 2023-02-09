Текила о драке Райзена и Некита: «Если этот пример покажется хорошим для других команд, то медиафутболу осталось немного»

T-Killah высказался о драке Райзена и Некита 2Drots.

«Алло! Вы во что медиафутбол превратили-то #####? Совсем, что ли, ##########? Я не понимаю. Ку-ку на ###!

Пацаны, ну нельзя так выяснять отношения. Если накипело, выдохните. Что у вас, рядом никого не было, кто мог бы остановить вас? Вроде знаете друг друга, неужели настолько, что надо было ##### бить?

У Райзена там вообще заплывет все, слива будет. Ужас! Ужас! Ужас! Стоило уехать, и вот во что вы превратили медиафутбол. Это очень плохо.

Если этот пример покажется хорошим для других команд, то медиафутболу осталось немного. Не подавайте такой пример. ########!» – сказал руководитель и игрок «Родины Медиа».