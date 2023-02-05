Вратарь Reality Джуси пройдет сбор с вологодским «Динамо»

Вратарь Reality Джуси поддерживает форму с профессиональным клубом.

20-летний голкипер прибыл в расположение вологодского «Динамо» неделю назад и в скором времени отправится с клубом на сбор в Новороссийск.

Ранее Джуси уже проходил сборы с «Динамо». В январе он признался, что может покинуть Reality и ведет переговоры с другими командами.

«Динамо» Вологда выступает во Втором дивизионе, в Группе 2. В турнирной таблице команда идет на 6-м месте, набрав 27 очков в 20 матчах.