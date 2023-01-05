«Нужно зарабатывать к себе интерес не вбросами, а другими вещами». Фил Кострубов об уходе Джуси и Муры

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Президент Reality Фил Кострубов прокомментировал уход голкипера Джуси и защитника Муры из клуба.

«Куда уходят Мура и Джус? Я не знаю. Мне никто не говорил об уходе. Никто со мной не разговаривал по дальнейшим движениям. Пока никто мне не изъявлял официального желания, что кто-то хочет уйти. 

Арам? Тоже понятия не имею. Он сказал, что хочет понимать, чего он стоит. Может быть, он просто хочет понять, что у него будет в жизни дальше. Официальных переговоров по продлению контрактов еще ни с кем не было. Это мы будем делать по выходу из отпуска. 

Сейчас, находясь в отпуске, мы много чего перерабатываем. Света Думич тоже не уходила из команды. Недавно писала, что с нами поедет на сборы. Комментировать какие-то вбросы я не хочу, от этого очень сильно устал. Хочу сказать одно: наверное, нужно зарабатывать интерес к себе не вбросами, а немножко другими вещами», – сказал Кострубов.

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