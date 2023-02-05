Майк о словах Кокорина про тюрьму: «Я думаю, он другое имел ввиду»

Майк Крапивников прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Ну он чуть-чуть, наверное, по-другому сказал, кто немножко в жизни заблудился и там, может, голова на место не встает. Он имел ввиду это, а не то, что прям каждый должен отсидеть, а тот, кто немножко потерялся по жизни, там найдется. Я думаю, это так было.

Дражжук сказал, что разочарован и отписался? Не знаю, мне Кокорин симпатичен, как личность и как игрок. Я подписан, слежу за ним.

Ну это все раздувают, насчет отсидеть. Раздув СМИ. Я думаю, он уже многого добился в своей жизни, поэтому ему вообще посрать сейчас. Он просто в удовольствие играет в футбол, тренируется. Получается удовольствие», – сказал нападающий SD Family в беседе с корреспондентом Sports.ru.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина