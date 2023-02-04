SD Family не поехали на турнир в Англию. Поездка обошлась бы в 23 млн рублей

Дидар Сыдыкбек высказался о несостоявшейся поездке в Англию и об ожидающемся визите Майкла Оуэна на финал 1XBET MFL.

– SD Family не поехали на турнир в Англию? Сколько такая поездка должна была стоить?

– Порядка 150 миллионов тенге (примерно 23 млн рублей).

– Вы сказали, что возможно приедет Майкл Оуэн. А он может сыграть в финале?

– Нет, он точно не сыграет, я думаю, что он сам не захочет этого. Возможно, сделать первое касание мяча в матче, но не более.

– А что планируете ему подарить? Может, кумыс?

– Ну, встретим мы его от души. Я думаю, что если он приедет, то весь город пошумит, все об этом узнают. Главное, чтобы у него получилось приехать – остальное за нами. Казахи умеют встречать, – сказал руководитель SD Family в беседе с корреспондентом Sports.ru.

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