1XBET MFL может переехать в Костанай или Алма-Ату. Также есть вероятность приостановки турнира

Теги Дидар Сыдыкбек 2Drots SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек рассказал о последствиях драки в матче 2Drots – Top Team для 1XBET MFL.

«Вы видели то, что получилось. Кое-как получилось решить, чтобы мы доиграли тур.

Полуфиналы и финал могут быть в Алма-Ате или в Костанае. 

Знаешь, сейчас на ковер вызывают. После этого ковра будет решено, где будем играть, когда будем играть. 

Возможно, также и продолжим, как и планировали. А, возможно, и закончится в Астане этот футбол. Может даже вообще чемпионат на этом закончится», – сказал руководитель SD Family и 1XBET MFL.

4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге  

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