«России надо что-то такое, тут уже есть потолок определенного уровня». Дидар – о создании Международной Медиафутбольной Ассоциации
Дидар Сыдыкбек прокомментировал создание Международной Медиафутбольной Ассоциации.
«Я ничего не могу пока сказать, потому что надо сначала это увидеть. Когда это начнется, когда мы это увидим, тогда я смогу дать какую-то оценку. А то, что такая есть инициатива – это круто.
Если представится возможно участвовать в их международных турнирах, почему нет? Если можно сыграть с условными Бразилией, Аргентиной, Мексикой, Колумбией – почему нет? Это круто.
С нами уже связывались, разговор был. Они хотят нас видеть. Мне кажется, нужно что-то новое для российского медиафутбола. Потому что ладно Казахстан – мы только-только развиваемся. А России надо что-то такое, тут уже есть потолок определенного уровня, нужно его перерастать», – сказал лидер казахстанского медиафутбола в беседе с корреспондентом Sports.ru.
Международная Медиафутбольная Ассоциация – это медиафутбольный аналог ФИФА, созданный Анатолием Гасилиным и Русланом Филоненко.
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