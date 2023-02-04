«Показывали, какие они добряки, а вышло – сам видишь». Майк – о Top Team

Майк Крапивников высказался о столкновении 2Drots и Top Team на матче 1XBET MFL.

«Команда Top Team завелась, но некрасиво лететь с кулаками.

Это не красит команду, которая заявила на пресс-конференции, что хотят провести медиатурнир и, что они на доброй волне. Ну и вот, сейчас они показали, какие они.

Показывали, какие они добряки, а вышло – сам видишь», – сказал нападающий SD Family в беседе с корреспондентом Sports.ru.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.