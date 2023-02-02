Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения 1XBET Media Football League
Президент SD Family Дидар Сыдыкбек сделал инсайд, что Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения турнира 1XBET Media Football League в Казахстане.
– Перед началом турнира были слухи, что на церемонии награждения может появиться один из обладателей Золотого мяча. Насколько эта информация правдива?
– Мой близкий друг работает в Англии. Он хорошо знаком с Майклом Оуэном. Сейчас у нас идут активные переговоры. Когда по-дружески общаешься – это одно. Когда деловой стиль – это другое. Мы постараемся, и если у нас получится сделаем небольшую бомбу, – сказал Дидар.
Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов — страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, приведет к потере 1xBet этой основной лицензии и 1xBet станет нелегальным букмекером во всем мире.