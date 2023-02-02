Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения 1XBET Media Football League

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн премьер-лига Англия Золотой мяч Дидар Сыдыкбек SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек сделал инсайд, что Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения турнира 1XBET Media Football League в Казахстане. 

– Перед началом турнира были слухи, что на церемонии награждения может появиться один из обладателей Золотого мяча. Насколько эта информация правдива?

– Мой близкий друг работает в Англии. Он хорошо знаком с Майклом Оуэном. Сейчас у нас идут активные переговоры. Когда по-дружески общаешься – это одно. Когда деловой стиль – это другое. Мы постараемся, и если у нас получится сделаем небольшую бомбу, – сказал Дидар.

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3 комментария

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onsigne
Теги АПЛ и Манчестер Юнайтед для охвата помойной новости, которую бы никто не заметил ?
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Дядя ТУРА
Российский 1xBet признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам.

Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов — страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, приведет к потере 1xBet этой основной лицензии и 1xBet станет нелегальным букмекером во всем мире.
+7
-1
+6
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Alex Legend
Купили имя очередного ногомячера, который за денежку прорекламирует букмекера. Забавно, но с помощью этой новости Спортс делает тоже самое.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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