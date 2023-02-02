Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения 1XBET Media Football League

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек сделал инсайд, что Майкл Оуэн может посетить церемонию награждения турнира 1XBET Media Football League в Казахстане.

– Перед началом турнира были слухи, что на церемонии награждения может появиться один из обладателей Золотого мяча. Насколько эта информация правдива?

– Мой близкий друг работает в Англии. Он хорошо знаком с Майклом Оуэном. Сейчас у нас идут активные переговоры. Когда по-дружески общаешься – это одно. Когда деловой стиль – это другое. Мы постараемся, и если у нас получится сделаем небольшую бомбу, – сказал Дидар.