Дьяков выложил цитату Капелло, что он и Беляев – «это будущее»: «Дон Фабио не ошибся»
Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков опубликовал фото газеты с цитатой Фабио Капелло.
Материал о пресс-конференции бывшего тренера сборной России в «Советском спорте» в мае 2013 года вышел с заголовком «Беляев и Дьяков – это будущее».
«Дон Фабио насчет меня не ошибся.
Жаль, что он тогда не знал про Медиалигу», – написал Дьяков.
Дьяков и Максим Беляев вместе играли за «Ростов» в сезоне-2012/13.
В прошлом году Дьяков, завершив профессиональную карьеру, начал выступление за медийный футбольный клуб «БроукБойз».
Уже неплохо )))
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