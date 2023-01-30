Дьяков выложил цитату Капелло, что он и Беляев – «это будущее»: «Дон Фабио не ошибся»

Капитан « » Виталий Дьяков опубликовал фото газеты с цитатой Фабио Капелло.

Материал о пресс-конференции бывшего тренера сборной России в «Советском спорте» в мае 2013 года вышел с заголовком «Беляев и Дьяков – это будущее».

«Дон Фабио насчет меня не ошибся.

Жаль, что он тогда не знал про », – написал Дьяков.

Дьяков и Максим Беляев вместе играли за «Ростов» в сезоне-2012/13.

В прошлом году Дьяков, завершив профессиональную карьеру, начал выступление за медийный футбольный клуб «БроукБойз».