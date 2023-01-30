Дьяков выложил цитату Капелло, что он и Беляев – «это будущее»: «Дон Фабио не ошибся»

Теги премьер-лига Россия Фабио Капелло Сборная России по футболу Максим Беляев Виталий Дьяков Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков опубликовал фото газеты с цитатой Фабио Капелло.

Материал о пресс-конференции бывшего тренера сборной России в «Советском спорте» в мае 2013 года вышел с заголовком «Беляев и Дьяков – это будущее».

«Дон Фабио насчет меня не ошибся.

Жаль, что он тогда не знал про Медиалигу», – написал Дьяков.

Дьяков и Максим Беляев вместе играли за «Ростов» в сезоне-2012/13.

В прошлом году Дьяков, завершив профессиональную карьеру, начал выступление за медийный футбольный клуб «БроукБойз».

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5 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Bartez1986
Дон Фабио, может, и не ошибся, а вот ошибся Дьяков. "Насчёт" слитно бы написать
Ну хоть самоирония есть у человека !
Уже неплохо )))
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Spaten
На пике карьеры Дьяков был прямо Рамос- отбился дома , пошёл вперёд , забил головой ))
+1
0
+1
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MstAndreev
Дон Фабио и сейчас не знает про Медиалигу)
+1
0
+1
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Bartez1986
Дон Фабио, может, и не ошибся, а вот ошибся Дьяков. "Насчёт" слитно бы написать
+7
-2
+5
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Ебздрогыч
Вспоминается сценка из Comedy, интервью с Гусом Хиддинком:
- Гус, вы следите за российским футболом? Какие команды вам нравятся?
- Russian football? Oh, it is f###### shit!
- Факел и Шинник? Понятно...
+40
-1
+39
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