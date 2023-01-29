Егоров о Яроше: «Броуки» его подгоняли из-за дедлайна заявок. Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел?»

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Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал переход Александра Яроша в Fight Nights.

Полузащитник арендован у 2Drots для участия на турнире в Казахстане.

Ранее сообщалось, что «Броуки» также претендовали на 25-летнего игрока.

«Помнится, мы его подгоняли, но почему? Потому что был дедлайн дозаявок.

Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел или дедлайн был не дедлайном?

Впрочем, мне лично все равно. Надеюсь, Ярош выйдет и сыграет подольше!» – написал Егоров.

По данным телеграм-канал «Некласико», Ярош был внесен в заявку FN еще до старта турнира.

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