Егоров о Яроше: «Броуки» его подгоняли из-за дедлайна заявок. Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел?»
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал переход Александра Яроша в Fight Nights.
Полузащитник арендован у 2Drots для участия на турнире в Казахстане.
Ранее сообщалось, что «Броуки» также претендовали на 25-летнего игрока.
«Помнится, мы его подгоняли, но почему? Потому что был дедлайн дозаявок.
Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел или дедлайн был не дедлайном?
Впрочем, мне лично все равно. Надеюсь, Ярош выйдет и сыграет подольше!» – написал Егоров.
По данным телеграм-канал «Некласико», Ярош был внесен в заявку FN еще до старта турнира.
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