Егоров о Яроше: «Броуки» его подгоняли из-за дедлайна заявок. Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел?»

Босс « » Дмитрий Егоров прокомментировал переход Александра Яроша в Fight Nights.

Полузащитник арендован у 2Drots для участия на турнире в Казахстане.

Ранее сообщалось, что «Броуки» также претендовали на 25-летнего игрока.

«Помнится, мы его подгоняли, но почему? Потому что был дедлайн дозаявок.

Получается, он уже тогда в перешел или дедлайн был не дедлайном?

Впрочем, мне лично все равно. Надеюсь, Ярош выйдет и сыграет подольше!» – написал Егоров.

По данным телеграм-канал «Некласико», Ярош был внесен в заявку FN еще до старта турнира.