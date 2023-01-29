«Броуки» играют с Fight Nights – 0:0. Норик, Дражжук и Тигиев играют
«Броуки» и Fight Nights встречаются во 2-м туре 1XBET Media Football League.
Fight Nights – команда бойцов во главе с Камилом Гаджиевым. Клуб выступал во втором сезоне Winline Медиалиги.
«Броуки» также являются участником МФЛ. Клуб приехал в Казахстан не в самом составе. По разным причинам отсутствуют капитан Виталий Дьяков, вице-капитан Сергей Давыдов, голкиперы Иван Зириков и Егор Стариков.
29 января, воскресенье
Fight Nights – «БроукБойз» – 0:0 (первый тайм)
Fight Nights: Карп, Семаха, Акоп, Гига, Дражжук, Джичо, Батяй, Гаврилов, Эль Матадор, Вели, Норик.
«БроукБойз»: Ярусов, Led, Семенишин, Плешко, Тигиев, Соснин, Киселев, Шаюнов, Капитанов, Бухар, Макеев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское
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