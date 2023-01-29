«Броуки» играют с Fight Nights – 0:0. Норик, Дражжук и Тигиев играют

Теги Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights результаты 1XBET Media Football League Медиафутбол

«Броуки» и Fight Nights встречаются во 2-м туре 1XBET Media Football League.

Fight Nights – команда бойцов во главе с Камилом Гаджиевым. Клуб выступал во втором сезоне Winline Медиалиги.

«Броуки» также являются участником МФЛ. Клуб приехал в Казахстан не в самом составе. По разным причинам отсутствуют капитан Виталий Дьяков, вице-капитан Сергей Давыдов, голкиперы Иван Зириков и Егор Стариков.

29 января, воскресенье

Fight Nights – «БроукБойз» – 0:0 (первый тайм)

Fight Nights: Карп, Семаха, Акоп, Гига, Дражжук, Джичо, Батяй, Гаврилов, Эль Матадор, Вели, Норик.

«БроукБойз»: Ярусов, Led, Семенишин, Плешко, Тигиев, Соснин, Киселев, Шаюнов, Капитанов, Бухар, Макеев.

Расписание 2-го тура 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий