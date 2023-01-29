Райзен: «Сомневаюсь, что 500 тысяч Эрика помогут вернуть Трахова в «БроукБойз»

Райзен отреагировал на идею Эрика ввести Артура Страхова в руководство «БроукБойз».

« » недавно запустили программу для болельщиков, которые после определенного взноса смогут участвовать в жизни клуба и даже влиять на некоторые решения.

Страхов ранее был участником «Броуков», однако покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей команды Райзеном.

Эрик после этого объявил, что планирует собрать на стриме 500 тысяч рублей и на эти деньги «купить место в совете директоров Страхову».

«Пусть собирает, не знаю. Сомневаюсь, что его 500 тысяч помогут вернуть Трахова.

Я надеюсь, люди проголосуют за мою сторону, я буду ее лоббировать.

Приложение скоро запустится. Сейчас есть лендинг, на который люди переходят и регистрируются», – сказал Райзен.