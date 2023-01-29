Райзен: «Сомневаюсь, что 500 тысяч Эрика помогут вернуть Трахова в «БроукБойз»
Райзен отреагировал на идею Эрика ввести Артура Страхова в руководство «БроукБойз».
«Броуки» недавно запустили программу для болельщиков, которые после определенного взноса смогут участвовать в жизни клуба и даже влиять на некоторые решения.
Страхов ранее был участником «Броуков», однако покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей команды Райзеном.
Эрик после этого объявил, что планирует собрать на стриме 500 тысяч рублей и на эти деньги «купить место в совете директоров Страхову».
«Пусть собирает, не знаю. Сомневаюсь, что его 500 тысяч помогут вернуть Трахова.
Я надеюсь, люди проголосуют за мою сторону, я буду ее лоббировать.
Приложение скоро запустится. Сейчас есть лендинг, на который люди переходят и регистрируются», – сказал Райзен.
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