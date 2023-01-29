Тигиева высадили из такси в Казахстане за неуважительное общение с водителем
Георгий Тигиев попал в неприятную ситуацию в Казахстане.
Водитель высадил защитника «БроукБойз» из такси, посчитав его манеру общения неуважительной.
«Мы даже в кино не смогли спокойно доехать, потому что Тига закусился с таксистом, и нас выкинули из машины», – рассказала ведущая канала «Броуков» Анна.
«БроукБойз» приехали в Казахстан на медиафутбольный турнир 1XBET Media Football League.
Сегодня во 2-м туре команда сыграет с Fight Nights.
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