Тигиева высадили из такси в Казахстане за неуважительное общение с водителем

Георгий Тигиев попал в неприятную ситуацию в Казахстане.

Водитель высадил защитника « » из такси, посчитав его манеру общения неуважительной.

«Мы даже в кино не смогли спокойно доехать, потому что Тига закусился с таксистом, и нас выкинули из машины», – рассказала ведущая канала «Броуков» Анна.

«БроукБойз» приехали в Казахстан на медиафутбольный турнир 1XBET Media Football League.

Сегодня во 2-м туре команда сыграет с Fight Nights.