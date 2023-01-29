Тигиева высадили из такси в Казахстане за неуважительное общение с водителем

Теги происшествия Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз 1XBET Media Football League Медиафутбол

Георгий Тигиев попал в неприятную ситуацию в Казахстане.

Водитель высадил защитника «БроукБойз» из такси, посчитав его манеру общения неуважительной.

«Мы даже в кино не смогли спокойно доехать, потому что Тига закусился с таксистом, и нас выкинули из машины», – рассказала ведущая канала «Броуков» Анна.

«БроукБойз» приехали в Казахстан на медиафутбольный турнир 1XBET Media Football League. 

Сегодня во 2-м туре команда сыграет с Fight Nights.

7 комментариев

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ɔculpa
Ответ Bashibuzuck
Нефиг лезть со своим уставом в чужой огород🤨
При чём тут устав и чужой огород. Вести себя надо прилично во всех огородах, и в чужих, и в своих.
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KataDiaz
вчера како-то видео было, пассажир водителю звезлел мол открой мне дверь это твоя работа, не ваш ли п.дор это был?
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Bashibuzuck
Нефиг лезть со своим уставом в чужой огород🤨
0
0
0
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Назар Игорь
Лицо медиафутбола, быдло.
+1
0
+1
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Streetbor
новая серия вези меня тв@рь???
+3
0
+3
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Abil Alex
Вероятно быдло этот ваш тигиев
+13
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Ave Maria. Deus Vult
Ты общался с таксистом, но ты делал это без уважения, ты даже не стал слушать, что у него бизнес, а таксует он для души☻️
+7
-3
+4
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