Месси вряд ли вернется в «Барсу» – он любит клуб, но не руководство. Ему до сих пор больно от действий Лапорты

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

Лионель Месси обижен на руководство «Барселоны» и вряд ли вернется в клуб.

Как рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул, у форварда, который сейчас выступает за «ПСЖ», не очень хорошие отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Месси любит каталонский клуб, но не нынешнее руководство. Сотрудничество Лео и «Барсы» завершилось не лучшим образом.

«Месси по-прежнему больно из-за того, что сделало руководство «Барселоны». Это был очень тяжелый удар для него. До лета 2021 года у Месси были контакты не только с «ПСЖ», но и с «Манчестер Сити», однако Лео отказывал всем клубам, потому что хотел продлить контракт с «Барселоной», – сказал Эдул.

«Семья Месси в замешательстве, потому что Лео сообщили о том, что клуб находится в плохом экономическом состоянии, а через 6 месяцев начали покупать новых футболистов», – добавил журналист TyC Sports Тати Цивьелло.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, возвращение Месси в «Барселону» маловероятно. На данном этапе карьеры он также не хочет ехать в Саудовскую Аравию, учитывая, что у него высокие шансы на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Сообщалось, что он близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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60 комментариев

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MenOfSoccer
В сердечке боль до сих не зажила. Глубоко ранили, а он так хотел остаться, но противные шейхи со своими деньгами не дали этого сделать
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Кирилл Василевский
Ответ А.Э.РАСИМ
Барселона такого игрока упустила! Я думал Лео закончит в Барсе.
Он вернётся 100% они помирятся
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Кирилл Василевский
100% вернётся
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Thevalukha
Ответ dvakg
Возвращение Лео-мечта. Но осуществиться ей будет трудно. Если Алемани с Лапортой что-нибудь придумают, будет сказка. Ведь дом Лео-Барса
Единственное, что Лапорта может придумать для того, чтобы Месси вернулся - это самому покинуть пост президента.
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Altim
Ответ Barcelona Forever
Больно от действий Лапорты?!А от действий бармалея не больно,когда он баснословные контракты подписывал с футболистами. Косяк Лапорты в том что он публично говорил что сохранит Месси и то это было до аудита. После аудита Лапорта ответил что ситуация хуже чем предполагалось. Или надо было обанкротить клуб лишь бы сохранить Месси. При всём уважении к Месси ведёт себя как обиженка,причём не по делу
Аудит был весной, а Лапорта до августа уверял всех вокруг и самого Месси что "всё будет ок!", прекрасно зная положение клуба, а потом вдруг "не шмогла". На деле же, он просто надеялся, что Тбеас пойдёт на уступки, был согласен на сделку с CVC, но Перес подёргал за его рычаги в самый последний момент, и заставил Лапорту передумать, отказаться от сделки, из-за чего Тебас уже ни на какие уступки не пошёл, и Лапорта остался у разбитого корыта.
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Kaloyan Yalamov
Ой как грустно, он любит, но одежда не по вкусу, судя по заголовку ))) Желтизной воHяет "новость", но главное то писать
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Станислав Л
Ответ Sevuska
Лапорту тоже можно было понять - а как ещё было избавиться от меркантильного пешехода , да , конечно - лишив больших денег . И это сработало - Месси сразу нашёл прибежище у богатых арабов . А теперь ему больно 😩 А терпеть унижения от Ливерпуля и Баварии было не больно !? 🤔
расскажи про унижения фрукта - Месси чемпион мира!
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Станислав Л
Ответ atomio
история Месси и Барсы уже окончена. понять бы это всем надо. там уже совсем другая команда со своей атмосферой и раздевалкой. ну и тренером, который наконец то построил что-то из этих футболистов молодых.
он бы и с Месси построил быстрее
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jackson_07
Очень жаль, Месси больше всех заслужил прощальный матч на Камп Ноу.
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ДЖИН
100% вернется )))
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KendrickistheKing!
Ответ fcb812
При всей любви и уважении к Лео,сейчас он этой Барсе как и она ему совсем не нужна
Соглашусь. Команда претерпевает кардинальную перестройку с новыми лицами, с новой (пока что еще отлаживаемой) игрой, и вновь жертвовать всем добытым прогрессом, опять ставя команду в зависимость от одного Человека, боюсь уже контрпродуктивно для развития Барсы как топ-проекта в будущем. Но как же хочется чтобы легенда все таки сыграла свой прощальный матч. До сих пор на душе закралась горечь от того, что с такой иконой, которой по величию, не побоюсь этих слов, не обладал ни один другой клуб мира за всю историю игры, клуб достойно так и не попрощался.
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pravda_kak_ona est
Ответ бек саидов
Вот какая беда то а ? Обижен не кто нибудь а его величество , сам Месси. А кто его ждет в барсе! То что пишут , что Лапорта хочет его вернуть , чушь. Он рад что так легко избавился от баблососа, и вернут его не собирается.
ты про кринжа? так он никогда и не играл за барсу
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Wasilij Petrow
Невнятно. ЗМ за этот сезон ему уже практически обеспечен после ЧМ, главного турнира 4-летия, так что речь может идти только о перспективах на следующий. И если не в Барсу, то уже едва ли в МанСити. Думаю, останется в Париже (как об этом пишут в другой новости).
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Lindeman
Ответ DolJun
а кто-то реально верил что месси вернется в фк мем?))
Он в Челси и не играл, чтобы туда возвращаться
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А.Э.РАСИМ
Барселона такого игрока упустила!
Я думал Лео закончит в Барсе.
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atomio
история Месси и Барсы уже окончена. понять бы это всем надо. там уже совсем другая команда со своей атмосферой и раздевалкой. ну и тренером, который наконец то построил что-то из этих футболистов молодых.
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Рустам Атаев
Ответ Я Гражданин Мира
Вам не понять этого!
Не понял?

Чего не понять то,все понятно

!
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TheCreator
Ответ Роман
Барселона командную игру построила. При Месси всё вокруг него было завязано. Нынешняя Барса одна из сильнейших. С минимум пропущенных мячей и блещут в атаке. Возвращение Месси как игрока, будет ударом, если не крахом, как в плане игры, так и з/п. Возможно он вернется в клуб, но не в качестве игрока.
"Сильнейшая"= второй год в ЛЕ, мда уж...
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TheCreator
Ответ fcb812
При всей любви и уважении к Лео,сейчас он этой Барсе как и она ему совсем не нужна
При всей любви к Барселоне, сейчас это клуб Лиги Европы с дуремаром в руководстве.
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Barcelona Forever
Больно от действий Лапорты?!А от действий бармалея не больно,когда он баснословные контракты подписывал с футболистами.
Косяк Лапорты в том что он публично говорил что сохранит Месси и то это было до аудита.
После аудита Лапорта ответил что ситуация хуже чем предполагалось.
Или надо было обанкротить клуб лишь бы сохранить Месси.
При всём уважении к Месси ведёт себя как обиженка,причём не по делу
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as009595@icloud.com
Какая Барса, вон от контракта Рона у Месси глазки загорелись, как у Скруджа Макдака, не хочет продлевать контракт с ПСЖ, в сторону Саудовской Аравии смотрит
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svaz
Ответ Ronixs
Но ведь предыдущее руководство он тоже не любил.Во как,клуб любит,а руководство нет.Всё гораздо проще,у Барсы нет денег на его аппетиты,пусть доит мешки.Единственный ветеран,от ухода которого Барселона потеряла,но что есть,то есть.
Он до последнего про Бармалея ничего не говорил, я все ждал, когда Месси встанет в опозицию человеку творившему полную чушь, а уж это эпичное назначение кумана.
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Ronixs
Но ведь предыдущее руководство он тоже не любил.Во как,клуб любит,а руководство нет.Всё гораздо проще,у Барсы нет денег на его аппетиты,пусть доит мешки.Единственный ветеран,от ухода которого Барселона потеряла,но что есть,то есть.
+1
-1
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svaz
Месси нравился Бармалей за контракт безумный, сейчас шейхи. Будем откровенны пойдет туда, где больше дадут.
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Имя Фамилия
Ответ зак
Лицемер, даже зарплату не хотел сокращать, больно ему что не смог обанкротить клуб до конца..
Меси как никто другой знает, чтобы подчинить кого-то себе, его для начала нужно сломать. Его цель это развалить барсу как игрок, чтобы окончательно подмять её под себя и стать вечным президентом клуба.
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