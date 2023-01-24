Месси вряд ли вернется в «Барсу» – он любит клуб, но не руководство. Ему до сих пор больно от действий Лапорты

обижен на руководство «Барселоны» и вряд ли вернется в клуб.

Как рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул, у форварда, который сейчас выступает за «ПСЖ», не очень хорошие отношения с президентом «Барселоны» . Месси любит каталонский клуб, но не нынешнее руководство. Сотрудничество Лео и «Барсы» завершилось не лучшим образом.

«Месси по-прежнему больно из-за того, что сделало руководство «Барселоны». Это был очень тяжелый удар для него. До лета 2021 года у Месси были контакты не только с « », но и с «Манчестер Сити», однако Лео отказывал всем клубам, потому что хотел продлить контракт с «Барселоной», – сказал Эдул.

«Семья Месси в замешательстве, потому что Лео сообщили о том, что клуб находится в плохом экономическом состоянии, а через 6 месяцев начали покупать новых футболистов», – добавил журналист TyC Sports Тати Цивьелло.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, возвращение Месси в «Барселону» маловероятно. На данном этапе карьеры он также не хочет ехать в Саудовскую Аравию, учитывая, что у него высокие шансы на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Сообщалось, что он близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.