«Камп Ноу» примет финал четырех испанской медиалиги. Лапорта сообщил об этом на конференции с Пике и Агуэро

Теги Барселона Серхио Агуэро Жерар Пике Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу стадионы Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Финал четырех испанской медиалиги пройдет на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».

Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта, который пришел на конференцию Кингс Лиги.

На конференции присутствовали организатор турнира Жерар Пике, бывший игрок сине-гранатовых Серхио Агуэро и другие лица лиги.

«Камп Ноу» примет решающие матчи Кингс Лиги, которые пройдут 26 марта.

Уже сегодня стартует продажа билетов. Для посещения будут открыты все 90 тысяч мест стадиона.

Фото: трансляция Kings League InfoJobs

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

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26 комментариев

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Aleksandr Danilov
Ответ vaniaEee
Лапорта скребёт по сусекам, они называют это рычагами
И? Он что, поставил Барсу в такую ситуацию? При нем Барса как раз таки стала лучшим клубом мира, заиграл Месси и Пике и все остальные. Или у рыбок короткая память?
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vaniaEee
Ответ Aleksandr Danilov
Всякие жалкие журналисты писали что у Пике проблемы с руководством. В итоге матчи его Лиги будут на Камп Ноу, а Лапорта приходит на подкаст. Опять что то не клеится у желтушников
Лапорта скребёт по сусекам, они называют это рычагами
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Рискну предположить
Ответ SCHOKKKK
Свадьбами уже не обойтись?😂
После вашей с должуном свадьбы желание проводить подобные мероприятия там отпало напрочь😉
+5
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+5
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Заборостроитель
Ответ SCHOKKKK
Я здесь. Я помогу Барселоне
Пожмите Пике ту самую руку, медийность будет зашкаливать😀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Ответ Заборостроитель
Судья Айтекин. ВАР Эвребе.
Я здесь. Я помогу Барселоне
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заборостроитель
Судья Айтекин.
ВАР Эвребе.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ enter dead
а футбол это только то что по телику показывают, да?
Корявые игроки из русского втордива - это тоже футбол) но все это медийное неискренне в своих формах поведения, жеманно
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enter dead
Ответ Кирилл Голивец
Да шо то, шо это) какие-то люди в масках и прочая дичь) к футболу это имеет такое же отношение, как попытки петь Зверева или Бузовой - к музыке.
а футбол это только то что по телику показывают, да?
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Антон Абызов
Пуке подопределился?
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Леван Мкртчян
Ответ Black Square
Представляю в каких конвульсиях сейчас бьются глоры Реала , ахахах )) Лапорта продолжай !!!
Есть такое, после последнего класико ,у некоторых глоров Реала до сих пор нервный тик и конвульсии .
+1
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0
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ZaSvabody
Ответ Растиньяк
шапито
Как ты не понимаешь, что ты своими постоянными комментариями в новостях про Барселону просто позоришь болельщиков Реала, вот и все.
+1
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-1
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Aleksandr Danilov
Всякие жалкие журналисты писали что у Пике проблемы с руководством. В итоге матчи его Лиги будут на Камп Ноу, а Лапорта приходит на подкаст. Опять что то не клеится у желтушников
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Свадьбами уже не обойтись?😂
+6
-6
0
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SmilingBy
Ну пишите вы хотя бы "спотифай камп ноу". Компания десятки миллионов долларов за это платит и тем самым помагает клубу.
+3
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xQcoW
Ответ Yu123
Лапортус будет спидранить майнкрафт на стриме
Хави и Ляпорта откроют онлифэнс
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yu123
Ответ xQcoW
Скоро стрипуху откроют в спотифай арене, чтобы на трансфер Карраско хватило
Лапортус будет спидранить майнкрафт на стриме
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Скоро стрипуху откроют в спотифай арене, чтобы на трансфер Карраско хватило
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ar41
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
И что в этом постыдного? Причем все даже в футбольно сфере.
+19
-3
+16
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Кирилл Голивец
Ответ Psevdosport
Интересно, здесь будут такие же гневные комменты, как под новостями про российский медиафутбол?
Да шо то, шо это) какие-то люди в масках и прочая дичь) к футболу это имеет такое же отношение, как попытки петь Зверева или Бузовой - к музыке.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
Интересно, здесь будут такие же гневные комменты, как под новостями про российский медиафутбол?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Барселона хотя бы сама зарабатывает эти деньги.
+13
-6
+7
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Растиньяк
шапито
+6
-8
-2
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Altim
Интересно, а у них тоже грызня и оскорбления (именуемые "треш-током") на конференциях Медиалиги?))
+20
-1
+19
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Black Square
Представляю в каких конвульсиях сейчас бьются глоры Реала , ахахах )) Лапорта продолжай !!!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий удален
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