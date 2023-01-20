«Камп Ноу» примет финал четырех испанской медиалиги. Лапорта сообщил об этом на конференции с Пике и Агуэро

Финал четырех испанской медиалиги пройдет на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».

Об этом сообщил президент каталонского клуба , который пришел на конференцию Кингс Лиги.

На конференции присутствовали организатор турнира , бывший игрок сине-гранатовых и другие лица лиги.

« » примет решающие матчи , которые пройдут 26 марта.

Уже сегодня стартует продажа билетов. Для посещения будут открыты все 90 тысяч мест стадиона.

Фото: трансляция Kings League InfoJobs

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?