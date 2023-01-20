«Камп Ноу» примет финал четырех испанской медиалиги. Лапорта сообщил об этом на конференции с Пике и Агуэро
Финал четырех испанской медиалиги пройдет на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».
Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта, который пришел на конференцию Кингс Лиги.
На конференции присутствовали организатор турнира Жерар Пике, бывший игрок сине-гранатовых Серхио Агуэро и другие лица лиги.
«Камп Ноу» примет решающие матчи Кингс Лиги, которые пройдут 26 марта.
Уже сегодня стартует продажа билетов. Для посещения будут открыты все 90 тысяч мест стадиона.
Фото: трансляция Kings League InfoJobs
ВАР Эвребе.