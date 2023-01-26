«Мы знаем российский трэшток в медиафутболе, но в Казахстане другая ментальность». Дидар призвал к скромности игрока One Game

Теги Дидар Сыдыкбек Дмитрий Егоров SD Family «Райзен» Артем Кузьмин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек призвал к скромности игрока One Game и известного вайнера Чингиза Балгужиева на конференции 1XBET Media Football League.

Чингиз ранее говорил, что никого не знает из игроков SD, потому что там играют одни профики.

«Вот ты говоришь, что не знаешь нашу команду, честно сказать, я тебя не знаю. При всем уважении, ты говоришь: «Кто мы?», а кто ты? Тебе перечислили каждого человека нашей команды, и ты сказал, что их знаешь.

Ты говоришь, медийные люди, рядом с тобой сидит Ежик – выходец проекта, который мы [SD Family] делали. И вы говорите, что вы медийная команда?

Я против тебя ничего не имею, я просто вышел сказать за свою команду. Я хочу, чтобы все было на уважении. Вы хотя бы одно видео видели, где мы говорим: «Кто вообще такие One Game?»

Медийный футбол в твоем понятии, условно говоря, это звезды, а медийный футбол в моем понимании – это когда играют футболисты развиваются на своем контенте, благодаря футболу их узнают.

Условно, тебя как вайнера знает твоя аудитория, мою команду – все футбольные люди Казахстана знают. Так что давайте немного будем скромнее, и когда вы будете говорить, что SD только нас боятся – не надо.

Мы никого не боимся – мы всех уважаем. Человек, который развивает футбол вместе с нами, при этом скромно себя ведет. Я понимаю, что мы смотрим российский трэшток [указывает на Райзена и Егорова], но Казахстан немного отличается своей ментальностью. Мы должны вести себя скромно!» – сказал Дидар.

Расписание второго тура 1XBET Media Football League.

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