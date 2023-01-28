One Game потерял шансы на плей-офф после поражения от Sparta во 2-м туре 1XBET Media Football League

Второй тур 1XBET Media Football League начался матчем One Game – Sparta (1:2).

Sparta – это целый промоушен из Астаны, под крылом которого одноименная команда КВН, академия вольной борьбы и футбольный клуб.

One Game – медиафутбольная команда из Казахстана. В ней играют музыканты, блогеры, бойцы, актеры. Несколько матчей за клуб провел тиктокер Даня Милохин.

28 января, суббота

One Game – Sparta – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Жаналиев (9), 0:2 – Калдыбек (42), 1:2 – Кудайбергенов (51)

One Game потерпел два поражения в двух турах – команда потеряла шансы выйти в плей-офф.

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