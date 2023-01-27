Президент «Титана» Зуев: «В ближайшие два дня Антон Пискунов станет игроком команды»

Теги Антон Пискунов Вадим Логинов 2Drots «Ладо» Владимир Шулая 1XBET Media Football League Медиафутбол

Защитник 2Drots Антон Пискунов в ближайшие дни станет игроком «Титана».

Об этом сообщает Дэн Безопасность в своем телеграм-канале.

«Да, мы ведем переговоры с Пискуновым. Думаю, в ближайший день-два Антон станет игроком «Титана», – передает слова президента «Титана» Александра Зуева Дэн Безопасноть.

Ранее защитник 2Drots уехал на просмотр в «Велес», но не прошел просмотр в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку. 

Также 2D взяли на позицию Пискунова двух новичков – Ладо и Вадима Логинова.

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