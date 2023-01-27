Защитник 2D Пискунов: «Если будет профессиональная команда с задачами и нормальными условиями – рассмотрю предложение. Если нет – буду играть в Медиалиге»
Защитник 2Drots Антон Пискунов высказался о своем будущем.
Пискунов уехал на просмотр в «Велес», но не попал в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.
– Ситуация максимально прозрачная. Я ребят оповестил о том, что поеду на просмотр в «Велес». Должен был дать ответ, останусь я там или нет, 21 января. Напомню, 20 января команда улетела в Казахстан. После нашего разговора подписывают двух правых защитников.
То, что Ладо окажется в команде знали еще до Нового года, его брали именно на позицию правого защитника. Возможно ли было не подписывать еще одного правого защитника? Наверное, да, при том, что есть еще Гудай и Степ (Денис Гудаев и Александр Степанов – прим. Sports.ru).
Но ребята решили так, у меня нет никаких обид, никаких недопониманий, потому что мы так и договаривались, что я еду на просмотр, и потом мы определяемся, нужен я буду в Казахстане или нет.
После того, как «Велес» дал мне ответ, я связался с Некитом (босс 2D – прим. Sports.ru), он мне сказал, что есть уже два новых крайних защитника, поэтому в Казахстане уже комплект, заявка закрыта.
– Хочешь ли ты остаться в 2Drots?
– Без сомнений. Я с ребятами нашел общий язык. Мне все нравится. Но нужно быть реалистом. У меня нет и не было контракта с 2Drots, сейчас на контракте в команде два правых защитника, также Гудай и Степ там могут сыграть.
Команда вернется только через две недели, без дела я сидеть не могу. Не могу сказать, как дальше будет складываться ситуация. С Викторовичем (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2D – прим. Sports.ru) я не общался после своего пребывания в «Велесе». Думаю, что у него сейчас много забот, я его не отвлекал.
– Что с профессиональной карьерой?
– Я летом столкнулся с тем, что трудно было найти команду, сейчас зимой еще сложнее это сделать. Пока трансферное окно открыто, я в ожидании хорошего предложения из профессиональных команд. Ехать куда-то доигрывать у меня нет желания.
Если это будет команда с задачами, с нормальными для меня условиями, локацией, я рассмотрю это предложение. Если не получится, то буду играть в Медиалиге. Через 2-3 недели будет определенность, как вернется Жека (босс 2D – прим. Sports.ru), – сказал Пискунов.
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