Защитник 2D Пискунов: «Если будет профессиональная команда с задачами и нормальными условиями – рассмотрю предложение. Если нет – буду играть в Медиалиге»

Защитник 2Drots Антон Пискунов высказался о своем будущем.

Пискунов уехал на просмотр в «Велес», но не попал в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.

– Ситуация максимально прозрачная. Я ребят оповестил о том, что поеду на просмотр в «Велес». Должен был дать ответ, останусь я там или нет, 21 января. Напомню, 20 января команда улетела в Казахстан. После нашего разговора подписывают двух правых защитников.

То, что Ладо окажется в команде знали еще до Нового года, его брали именно на позицию правого защитника. Возможно ли было не подписывать еще одного правого защитника? Наверное, да, при том, что есть еще Гудай и (Денис Гудаев и Александр Степанов – прим. Sports.ru).

Но ребята решили так, у меня нет никаких обид, никаких недопониманий, потому что мы так и договаривались, что я еду на просмотр, и потом мы определяемся, нужен я буду в Казахстане или нет.

После того, как «Велес» дал мне ответ, я связался с Некитом (босс 2D – прим. Sports.ru), он мне сказал, что есть уже два новых крайних защитника, поэтому в Казахстане уже комплект, заявка закрыта.

– Хочешь ли ты остаться в 2Drots?

– Без сомнений. Я с ребятами нашел общий язык. Мне все нравится. Но нужно быть реалистом. У меня нет и не было контракта с 2Drots, сейчас на контракте в команде два правых защитника, также Гудай и Степ там могут сыграть.

Команда вернется только через две недели, без дела я сидеть не могу. Не могу сказать, как дальше будет складываться ситуация. С Викторовичем ( главный тренер 2D – прим. Sports.ru) я не общался после своего пребывания в «Велесе». Думаю, что у него сейчас много забот, я его не отвлекал.

– Что с профессиональной карьерой?

– Я летом столкнулся с тем, что трудно было найти команду, сейчас зимой еще сложнее это сделать. Пока трансферное окно открыто, я в ожидании хорошего предложения из профессиональных команд. Ехать куда-то доигрывать у меня нет желания.

Если это будет команда с задачами, с нормальными для меня условиями, локацией, я рассмотрю это предложение. Если не получится, то буду играть в . Через 2-3 недели будет определенность, как вернется (босс 2D – прим. Sports.ru), – сказал Пискунов.