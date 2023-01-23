Защитник 2D Пискунов о сборах с «Велесом»: «Зря потраченное время. 2Drots улетели в Казахстан, «Велес» – в Турцию, а я остался в свободном плавании»

Теги Первая лига Антон Пискунов Велес 2Drots Winline Медиалига 1XBET Media Football League Медиафутбол

Защитник 2Drots Антон Пискунов высказался о сборах с «Велесом».

«Итоги моего пребывания в «Велесе» – в команде я не остаюсь. Не хочу вдаваться в подробности, но изначально была договоренность, что я приеду на несколько дней, посмотрят на мое физическое состояние.

Со временем появились новые вводные о том, что клуб кого-то ждет на мою позицию, еще какие-то моменты. В общем, зря потраченное время, 2Drots улетели в Казахстан, «Велес» сегодня улетел в Турцию, а я остался в свободном плавании.

Я «Велесу» желаю выполнения своей задачи – сохраниться в Первой лиге. Посмотрим, как у них это получится с работой на трансферном рынке», – сказал Пискунов.

Сейчас 2Drots находятся на турнире 1XBET Media Football League.

В первом туре 2D обыграли SD Family (2:0).

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6 комментариев

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CJ77
Ответ SAZ_17
Можно как то убрать медиалигу и всех её участников с новостной ленты ? Если нет, добавьте эту функцию пожалуйста
Не знаю, мы в Москве норм следим за медиалигой
+1
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-1
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romanisti89
2D, 4K, 3G, 5S... Вот и собрали медиалигу
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0
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Адепт Суперлиги
Ответ Кирилл Голивец
Посмотрел карьеру этого чела. 33 года, куча клубов пердива-втордива. Это точно блогер из народа или самый обычный футболист низкого уровня из России?
Блогеров из народа не существует: они там все не от мира сего, и уж точно не из народа
+5
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Ответ SAZ_17
Можно как то убрать медиалигу и всех её участников с новостной ленты ? Если нет, добавьте эту функцию пожалуйста
В идеале убрать медиафутбол в отдельный раздел, как с киберспортом или хоккеем. Если в новости есть информация о Велесе, кубке и т.д., то да, делать новости сквозными, как с высказываниями хоккеистов о футболе, например. Потому что очень многим сей цирк не сильно интересен, и об этом тут постоянно пишут, тогда как с другой стороны приходится читать о стариках, которые ничего не понимают, и за каким спортом будущее. И так под каждой новостью, что уже напрягает.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Посмотрел карьеру этого чела. 33 года, куча клубов пердива-втордива. Это точно блогер из народа или самый обычный футболист низкого уровня из России?
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SAZ_17
Можно как то убрать медиалигу и всех её участников с новостной ленты ? Если нет, добавьте эту функцию пожалуйста
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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