Защитник 2D Пискунов о сборах с «Велесом»: «Зря потраченное время. 2Drots улетели в Казахстан, «Велес» – в Турцию, а я остался в свободном плавании»

Защитник 2Drots Антон Пискунов высказался о сборах с «Велесом».

«Итоги моего пребывания в «Велесе» – в команде я не остаюсь. Не хочу вдаваться в подробности, но изначально была договоренность, что я приеду на несколько дней, посмотрят на мое физическое состояние.

Со временем появились новые вводные о том, что клуб кого-то ждет на мою позицию, еще какие-то моменты. В общем, зря потраченное время, 2Drots улетели в Казахстан, «Велес» сегодня улетел в Турцию, а я остался в свободном плавании.

Я «Велесу» желаю выполнения своей задачи – сохраниться в Первой лиге. Посмотрим, как у них это получится с работой на трансферном рынке», – сказал Пискунов.

Сейчас 2Drots находятся на турнире 1XBET Media Football League.

В первом туре 2D обыграли SD Family (2:0).