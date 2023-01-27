«Родина Медиа» мне симпатична. Если у них есть ко мне интерес, я готов общаться». Пискунов о возможном переходе в «РМ»

Защитник 2Drots Антон Пискунов рассказал об интересе к «Родине Медиа».

«Родина Медиа» со мной не связывалась, никаких предложений не получал. Если у них есть ко мне интерес, я готов общаться, но после того, как разберемся с Жекой и Некитом (боссы 2D – прим. Sports.ru). Не хотелось бы какие-то телодвижения начинать.

В целом, «Родина Медиа» мне симпатична. Я слежу за ними в социальных сетях. Тренировочный процесс и все, что они делают, мне симпатично», – сказал Пискунов.

Ранее защитник 2Drots уехал на просмотр в «Велес», но не попал в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.