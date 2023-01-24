«Викторович сказал, что я в порядке – надеюсь, что и дальше буду оправдывать доверие». Вагабонд о матче с SD Family

Защитник 2Drots Олег Вагабонд прокомментировал свою выступление в матче против SD Family (2:0) в 1XBET Media Football League.

«Если честно, Викторович [Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru] сходу сказал: «Блин, да ты в порядке!» – без вранья, без всего. Конечно, похвалил несколько раз, потом даже когда общие итоги матча подводил, он одним из последних сказал: «Олег вообще красавчик!». Было, конечно, приятно.

Надеюсь, дальше и дальше буду это все оправдывать, потому что ни в коем случае нельзя сдавать обороты, иначе это может быть потом необратимо. На ошибки вообще практически не указывал, только на одну, и то не самую грубую.

Видимо, было не до этого, потому что все были рады победе. Надеюсь, он их и не будет отмечать, забудет про ошибки, а в голове оставит только положительные моменты», – сказал Вагабонд.

2Drots обыграли SD Family в главном матче 1-го тура 1XBET MFL. Слон и Крап забили по голу