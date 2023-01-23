Ладо о Кузнецове: «Чуть-чуть какие-то были недопонимания, но все встало на свои места»

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Хавбек 2Drots Ладо прокомментировал слухи о разногласиях с главным тренером «дротов» Дмитрием Кузнецовым

«С Викторовичем у меня очень хорошие отношения, мы общаемся. 

Что касается футбольного поля – у футболистов бывают ошибки, но он ко мне потом подойдет, подскажет как надо правильно действовать, мы понимаем друг друга – в этом плане все хорошо. 

Что касается того, что был разговор за спиной у Викторовича по переходу в 2Drots. Ну да, чуть-чуть какие-то были недопонимания – вроде бы все встало на свои места, все нормально. Не переживайте, все четко», – сказал Ладо.

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