«С Венгером можно связаться через РФС, через Аршавина. Выходы есть». Технический директор Медиалиги о письме в ФИФА

Теги Андрей Аршавин Арсен Венгер ФИФА РФС Sports.ru Алексей Сапогов Дмитрий Кортава Winline Медиалига Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью Sports.ru высказался о письме в ФИФА Арсену Венгеру о нововведениях в лиге.

После пятого тура в МФЛ появилось чистое игровое время, красный мяч, оранжевая карточка, тайм-аут, буллиталити и специальная зона для СМИ.

– Ты говорил, что хочешь отправить отчет о новых правилах в ФИФА Арсену Венгеру. Самые популярные комментарии под этой новостью на Sports.ru: «Им бы завязать с наркотой», «Закинут в корзину, как спам с психбольницы». Тебя обижает такая реакция? 

– Да нет, я же понимаю, что болельщики профессионального футбола не принимают Медиалигу. Мне не хочется что-то делать просто так. Мы протестировали новые правила с двумя целями: сделать шоу и попытаться сделать выводы на будущее, потому что футбол будет меняться.

Нам нужно все подсчитать, подвести итоги и отправить их тому, кто отвечает за глобальные идеи – Венгеру. 

Мы нанимаем компанию, которая умеет методически верно строить исследования. Как только оно будет готово, мы им поделимся. А так – скепсис понимаю.

Думаю, десять лет назад мало кто верил, что Алексей Сапогов передаст видео своих голов в «Ювентус», но ведь это произошло. Это, конечно, шутка. 

С Венгером можно связаться через РФС, через Андрея Аршавина. Выходы есть, – сказал Кортава.

Он ушел из футбола в 26 и победил рак крови. История самого необычного менеджера нашего футбола

 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
Я даже не хочу знать, что такое булиталити. Чел просто создал свои правила в лиге и хочет, чтобы весь мир играл так, называя это изменением в футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Darth_Malice
ну про чистое время и дополнительные карточки уже много-много лет и без них говорят. а вот вещи вроде дополнительных мячей, каких-то буллитов и прочих развлечений - это всё же больше подходит любительскому футболу, может подвалу официальной футбольной пирамиды, где уровня самого футбола особо нет, поэтому драйв и развлечение приходится придумывать и добавлять чем-то со стороны
Говорить - это одно.
А у них есть конкретные статистические данные, почему бы их реально не отправить?
Да, разумеется, лично Венгер вряд ли будет сижеть и анализировать цифры из медиалиги. Но В общую копилку их вполне могут включить, когда настанет момент продвигать какое-нибудь изменение в правилах (А Венгер этим порой промышляет).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Бухгалтер в пуховике не нужен
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Malice
ну про чистое время и дополнительные карточки уже много-много лет и без них говорят. а вот вещи вроде дополнительных мячей, каких-то буллитов и прочих развлечений - это всё же больше подходит любительскому футболу, может подвалу официальной футбольной пирамиды, где уровня самого футбола особо нет, поэтому драйв и развлечение приходится придумывать и добавлять чем-то со стороны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уся Ваткин
Через Макрона можно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Да...понимают. что наши бездельники при Дюкове ничего делать не будут, пишут сразу в ненавистную Европу...тьфу...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Нечего не понял, но очень интересно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T622222
Вагнер прочитал что время делает
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий