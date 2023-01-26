«С Венгером можно связаться через РФС, через Аршавина. Выходы есть». Технический директор Медиалиги о письме в ФИФА

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью .ru высказался о письме в ФИФА Арсену Венгеру о нововведениях в лиге.

После пятого тура в МФЛ появилось чистое игровое время, красный мяч, оранжевая карточка, тайм-аут, буллиталити и специальная зона для СМИ.

– Ты говорил, что хочешь отправить отчет о новых правилах в ФИФА Арсену Венгеру. Самые популярные комментарии под этой новостью на Sports.ru: «Им бы завязать с наркотой», «Закинут в корзину, как спам с психбольницы». Тебя обижает такая реакция?

– Да нет, я же понимаю, что болельщики профессионального футбола не принимают Медиалигу. Мне не хочется что-то делать просто так. Мы протестировали новые правила с двумя целями: сделать шоу и попытаться сделать выводы на будущее, потому что футбол будет меняться.

Нам нужно все подсчитать, подвести итоги и отправить их тому, кто отвечает за глобальные идеи – Венгеру.

Мы нанимаем компанию, которая умеет методически верно строить исследования. Как только оно будет готово, мы им поделимся. А так – скепсис понимаю.

Думаю, десять лет назад мало кто верил, что Алексей Сапогов передаст видео своих голов в «Ювентус», но ведь это произошло. Это, конечно, шутка.

С Венгером можно связаться через РФС, через Андрея Аршавина. Выходы есть, – сказал Кортава.

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