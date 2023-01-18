Кортава о Hardcore и Fight Nights: «С одной стороны – это прикольно, есть вариант дерби, а с другой стороны – фиг знает»

Теги Дмитрий Кортава Hardcore FC Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал возможное участие команды промоушена Hardcore Fighting Championship в МФЛ-3.

«Я не супер фанат истории, когда у нас в турнире два представителя одной сферы. Сейчас ходят большие слухи, что Hardcore хочет зайти. 

Получается, велика вероятность, что в футбольном турнире будут две команды из одной сферы. С одной стороны – это прикольно, есть вариант дерби, а с другой стороны – фиг знает», – заявил Кортава.

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