«Там есть интересные правила, но пока на другие референсы обращаем внимание». Кортава о Кингс Лиге

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, следит ли он за Кингс Лигой.

«Нечай столько постов делает – как не следить? Из последнего: биф Пике с Шакирой – достаточно интересный кейс.

Я знаю про существование испанской медиалиги, знаю, что там есть интересные правила, но пока на другие референсы обращаем внимание», – сказал Кортава.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.