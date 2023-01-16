«Там есть интересные правила, но пока на другие референсы обращаем внимание». Кортава о Кингс Лиге

Теги Жерар Пике Дмитрий Кортава Шакира Нечай Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, следит ли он за Кингс Лигой.

«Нечай столько постов делает – как не следить? Из последнего: биф Пике с Шакирой – достаточно интересный кейс. 

Я знаю про существование испанской медиалиги, знаю, что там есть интересные правила, но пока на другие референсы обращаем внимание», – сказал Кортава.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

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