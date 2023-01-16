«Мы планируем судейскую внутреннюю реформу – хотим, чтобы у нас судили молодые перспективные судьи». Кортава о нововведениях в МФЛ-3

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о внутренней судейской реформе в третьем сезоне МФЛ.

«Мы планируем судейскую внутреннюю реформу – у нас есть в планах поиграть соединить футбольные правила с тем, что мы находимся внутри медиафутбола со своими правилами. Мы должны реагировать и не можем быть здесь прямолинейными. Судейская реформа нас ждет небольшая.

Мы всегда открыты, мы очень хотим, чтоб у нас в лиге посудили молодые перспективные судьи. Мы предоставим площадку, чтобы наши судьи получали тут опыт. А если есть легенды, то легендам мы всегда раны. Условно, зайди Сергей Карасев – он задавит своим авторитетом всех игроков. Насколько это хорошо для игроков – я не знаю. Но на это интересно было бы посмотреть точно», – сказал Кортава.