Медиалига готовит отчет в ФИФА по новым правилам: чистое время, оранжевая карточка, буллиты

готовит отчет в об экспериментальных правилах.

«Начинаем делать технический отчет для ФИФА по правилам: чистое время, буллиталити, тайм-аут, оранжевая карточка», – сообщил технический директор лиги .

По ходу второго сезона МФЛ ввела ряд новых правил в качестве эксперимента: чистое игровое время (два тайма по 25 минут), оранжевая карточка (удаление на 7 минут), тайм-аут, буллит или пенальти (определяется жребием) и красный мяч (гол им засчитывается за два).

Некоторые правила были отменены после одного тура, однако ряд нововведений, в частности, чистое время, остался до конца сезона.

Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах