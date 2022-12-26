Медиалига готовит отчет в ФИФА по новым правилам: чистое время, оранжевая карточка, буллиты
Winline Медиалига готовит отчет в ФИФА об экспериментальных правилах.
«Начинаем делать технический отчет для ФИФА по правилам: чистое время, буллиталити, тайм-аут, оранжевая карточка», – сообщил технический директор лиги Дмитрий Кортава.
По ходу второго сезона МФЛ ввела ряд новых правил в качестве эксперимента: чистое игровое время (два тайма по 25 минут), оранжевая карточка (удаление на 7 минут), тайм-аут, буллит или пенальти (определяется жребием) и красный мяч (гол им засчитывается за два).
Некоторые правила были отменены после одного тура, однако ряд нововведений, в частности, чистое время, остался до конца сезона.
Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах
Вот это я ждал. То, ради чего стоит смотреть медиалигу.