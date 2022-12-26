Медиалига готовит отчет в ФИФА по новым правилам: чистое время, оранжевая карточка, буллиты

Теги Арсен Венгер ФИФА Дмитрий Кортава правила Winline Медиалига Медиафутбол

Winline Медиалига готовит отчет в ФИФА об экспериментальных правилах.

«Начинаем делать технический отчет для ФИФА по правилам: чистое время, буллиталити, тайм-аут, оранжевая карточка», – сообщил технический директор лиги Дмитрий Кортава.

По ходу второго сезона МФЛ ввела ряд новых правил в качестве эксперимента: чистое игровое время (два тайма по 25 минут), оранжевая карточка (удаление на 7 минут), тайм-аут, буллит или пенальти (определяется жребием) и красный мяч (гол им засчитывается за два).

Некоторые правила были отменены после одного тура, однако ряд нововведений, в частности, чистое время, остался до конца сезона.

Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах

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12 комментариев

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Shadow1882
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Прикольно, жаль, но в Голландии многое из этого уже практикуется в профессиональном футболе
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Гусейн Магомедрасулов
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Закинут в корзину как спам с психбольницы
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BaldFraud
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>красный мяч (гол им засчитывается за два).
Вот это я ждал. То, ради чего стоит смотреть медиалигу.
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Arman FCSM
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Дорогой Арсен. Нам не передать всю боль...
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Arman FCSM
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Новаторы недоделанные
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crazy_elky
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Им бы завязать с наркотой
Про это они тоже в отчете напишут )
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Papa Bear
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Как бы так не вышло, что это будет письмо в Спортлото.
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Stormbringer
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Кажется я знаю одного нападающего, которого может заинтересовать идея с красным мячом)
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L.A.S_Vegas_777_
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Им бы завязать с наркотой
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Геннадий Тимченко
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Ответ Alexandr Sokolov
Какой-то лфл получается
У Пике связи покруче (он тоже какую-то шляпу придумал), а этот отчёт даже повар, обнимавший Месси, читать не будет🤣
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Evgeny Trifonov
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"Со свиным рылом да в калашный ряд" куда лезут? Там своих экспериментаторов хватает, одна идея чемпионат мира на 48 команд чего стоит
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Alexandr Sokolov
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Какой-то лфл получается
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