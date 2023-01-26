«Джикия признался, что ему понравилось, несмотря на поражение». Технический директор Медиалиги о красном мяче

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью Sports.ru рассказал, что Георгию Джикии понравилось одно из нововведений лиги – красный мяч.

– Как появился красный мяч?

– Несколько лет назад организовывал детские турниры. Мне не нравится, что на них все зациклены на результате, поэтому на турнирах для частных школ попробовали новые форматы.

Игра без турнирной таблицы, игра без подсказок тренеров и родителей (за одну подсказку – замечание, за вторую – пенальти), удар от ворот – только через передачу, чтобы вратарь не выбивал мяч.

Еще один формат: диджей в любой момент матча включает музыку, и если кто-то под нее забивает, гол считается за два. Когда думали, как разнообразить правила Медиалиги, вспомнил эту историю. Пацаны сказали, что музыка не нужна – в игре FIFA особенные голы считаются за два, поэтому решение уже есть.

Нам очень повезло: в первой же игре победный гол забили красным мячом. Проиграла команда Александра Соболева и Георгия Джикии – Джикия признавался, что ему все очень понравилось, несмотря на результат, – сказал Кортава

В пятом туре Медиалиги « » уступили Tamo Junto (1:2), пропустив бонусный мяч.

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