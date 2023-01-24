Егоров о Кутузе: «Он – реально успешная единица, за которой я следил еще до 2Drots»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о форварде 2Drots Кутузе.

«При всем уважении к реально хорошему игроку и старающемуся в медиа Карату – можно открыть статистику вышки ЛФЛ и узнать, что даже старый больной журналист, не имеющий отношения к футболу, забивал в 2 раза больше. Карату, подчеркну для сектантов, большой удачи желаю.

Вот почему мне, например, нравится Кутуз.

Порвав кресты в первый раз, став лучшим бомбардиром ЛФЛ – сразу последовал и второй разрыв и два года вне футбола, а потом еще полтора после третьего (сейчас четвертый) – я увидел молодого парня, который в той же лиге начал всех выносить.

Так вот, он во всех турнирах становился лучшим. Что в ЛФЛ, что в АФЛ, что в КФК. Плюс, адаптировавшись к медиафутболу, он создал прикольный канал с шефом. Чувак реально успешная единица, за которой я следил еще до 2Drots.

Вот к уровню Кутуза надо стремиться – он может стать реальной потерей, если уйдет из 2D», – написал Егоров.